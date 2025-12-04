Мошенники начали использовать новый способ сбора данных россиян

Мошенники собирают личные данные россиян, используя фейковые сайты по продаже билетов на новогодние представления. Об этом РИА Новости рассказала юрист Елена Браун.

«Правонарушители подобным способом элементарно осуществляют сбор контактов вместо продажи. Так, на некоторых фишинговых ресурсах билетов нет, но мошенники предлагают оставить свои данные», — сказала она.

Юрист подчеркнула, что полученные данные могут быть использованы для кражи денег или хищения информации, необходимой для таргетированных атак.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что мошенники начали пользоваться тем, что к концу года россияне разбираются с налогами. Аферисты рассылают сообщения от лица налоговой службы, причем на фоне того, что в конце года все сообщения от ведомства ожидаемы и приоритетны, жертвы часто слепо им доверяют.

В Иркутской области пенсионер отдал мошенникам деньги, которые копил 23 года. Пострадавшей также оказалась и девушка-курьер, которую аферисты обманули по аналогичной схеме, а затем заставили работать на себя.

Ранее юристы рассказали, как снизить риски при покупке жилья и защититься от мошенников.