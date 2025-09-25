Москвичей призвали готовиться к изменению климата

Климатолог Семенов: в Москве станет жарче в ближайшие десятилетия

В ближайшие десятилетия в Москве станет жарче, а летние волны тепла будут сильнее ощущаться, заявил «Комсомольской правде» климатолог, директор Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик РАН Владимир Семенов.

Он отметил, что сейчас в Москве июнь ощущается также, как раньше июль.

«А через 30 лет май станет такой, как июнь 70 лет назад», — сказал он.

Семенов добавил, что из-за влажной почвы и интенсивного ночного испарения в Подмосковье температура на 5-7 градусов ниже, чем в Москве.

«У нас зимой минус 15, поэтому стать морским курортом Москве не суждено, но у нас будет уменьшаться холодовой стресс. Это тоже положительное последствие глобального потепления», — сказал климатолог.

По его словам, в северных районах столицы зимой заметнее теплеет.

Семенов подчеркнул, что адаптация города – это ключ к безопасности и комфорту жителей.

«Нужно создавать больше зеленых зон и водоемов, чтобы в городе формировались «острова холода». Тогда москвичам будет легче переносить высокие температуры», — заключил климатолог.