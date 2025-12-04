Индекс благополучия профессии бухгалтера в России составил 7,13 из 10

В России рассчитали «формулу счастья бухгалтера» — математическую модель профессионального благополучия специалистов. Итоговый индекс счастья составил 7,13 из 10. Это показало исследование сервиса Финлид от Точка Банк, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Исследователи построили математическую модель из 10 ключевых параметров благополучия: достойное вознаграждение (DV), эмоциональная безопасность (ES), work-life balance (WL), автоматизация (AU), карьера (C), уважение (P), коллектив (K), развитие (ED), поддержка руководителя (L) и возможность удаленной работы (R).

Самым важным параметром в модели оказалась автоматизация (11,77%). Бухгалтеры воспринимают современные инструменты не как удобство, а как основу безопасной и устойчивой работы. Удовлетворенность автоматизацией — 8,0, одна из самых высоких в исследовании.

Эмоциональная безопасность — важность 8,97. Поддержка руководителя — еще один ключевой элемент: важность 9,06.

Эти параметры определяют профессиональное спокойствие, уверенность и устойчивость. Однако разрыв между ожиданиями и реальностью достигает 1,6–1,8 балла — бухгалтеры хотят больше конструктивной коммуникации и качественных управленческих практик.

Work-life balance — важность 9. Разрыв — 1,7 балла. Хотя удовлетворенность выше 7, сезонность и отчетные периоды продолжают перегружать специалистов.

Параметр «Уважение к профессии» имеет высокую важность (8,77), но низкую удовлетворенность (6,83). Разрыв — почти 2 балла. Это отражает ключевую боль: бухгалтеры считают, что их вклад недооценен, а видимость профессии — низкая.

Самый большой дефицит — развитие за счет компании. Это параметр с самым большим разрывом в исследовании — 2,38 балла. Хотя бухгалтеры хотят учиться и поддерживать актуальность знаний (важность 8,32), корпоративных программ развития им не хватает. Большинство учатся самостоятельно.

Дружный коллектив — один из самых высоких по удовлетворенности параметров (7,71), что заметно поддерживает общий индекс счастья. Коллеги помогают выдерживать стресс, компенсировать сезонные нагрузки и создавать эмоциональную устойчивость.

Удаленная работа — не роскошь, а новая норма. Важность — 8,51, удовлетворенность — 7,34, разрыв — минимальный (1,17). Бухгалтеры воспринимают удаленку как комфортное условие, но не главный фактор благополучия.

