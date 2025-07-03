Россияне назвали топ неудобных коллег, с которыми тяжелее всего общаться

Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру провел исследование и выяснил, с какими коллегами россиянам тяжелее всего общаться на работе. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

16% респондентов сообщили, что им трудно общаться с финансовыми специалистами и бухгалтерами. По 8% испытывают трудности при взаимодействии с менеджерами по персоналу и кадровиками, а также со службой безопасности и охраной. Юристы вызвали сложности у 7% опрошенных, столько же (7%) затруднились работать с менеджерами по продажам и специалистами по работе с клиентами.

6% испытывают трудности в общении с непосредственными коллегами из своей сферы. IT-специалисты и экономисты вызывают затруднения у 5% работников, как и инженеры (5%). 4% респондентов сложно работать с рабочими. Столько же (4%) отметили, что у них возникают сложности практически со всеми коллегами, а 3% испытывают трудности в общении с секретарями и офис-менеджерами.

При этом 22% респондентов утверждают, что они легко общаются с представителями любых профессий и специальностей. Еще 53% респондентов уверены, что сложности в общении не зависят от профессии или специальности, а являются вопросом конкретного человека.

При конфликте 58% респондентов предпочитают избегать общения с коллегой. Некоторые пытаются сгладить острые углы (38%). 31% предпочитают обсуждать проблемы прямо с человеком, с которым возник конфликт. Менее популярным вариантом является обращение за помощью к руководителю (19%). 9% респондентов не предпринимают никаких действий в сложившейся ситуации. И лишь 6% выносят конфликт на командное обсуждение.

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