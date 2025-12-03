В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Тамбова (Донское) ввели ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация).

Он пояснил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для обеспечения безопасности.

В ночь на 2 декабря ограничения на работу ввели в аэропортах Тамбова, Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). Позже Кореняко сообщил об аналогичных мерах в воздушных гаванях Магаса и Нальчика.

План «Ковер» — это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. Он требует немедленной посадки или выведения из определенной зоны всех самолетов и вертолетов. Режим может быть введен по разным причинам: внезапные изменения погоды, угрожающие полетам, нарушение воздушного пространства иностранным судном или атаки беспилотников.

Ранее в аэропорту Тюмени незапланированно приземлилось воздушное судно.