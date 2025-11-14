В США собака выстрелила в хозяина из дробовика

ABC News: в США собака случайно выстрелила в хозяина из его дробовика

В США 53-летний местный житель был госпитализирован после того, как, по предварительным данным, его собака случайно выстрелила в него из дробовика, пишет ABC News.

Сигнал о стрельбе поступил во вторник поздно вечером. Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину на полу в сознании с огнестрельным ранением в спину. По словам пострадавшего, незадолго до происшествия он чистил дробовик и положил его на кровать. После этого одна из его собак запрыгнула на постель и случайно задела оружие, произведя выстрел.

Полиция уточнила, что в доме в момент инцидента находились только сам мужчина, его сын и еще две собаки. Парамедики доставили пострадавшего в больницу, где ему была проведена экстренная операция. Врачи сообщили, что потребуется как минимум еще одно хирургическое вмешательство. Точная степень травм пока не раскрывается. Офицеры считают произошедшее несчастным случаем, однако расследование продолжается.

