На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США собака выстрелила в хозяина из дробовика

ABC News: в США собака случайно выстрелила в хозяина из его дробовика
true
true
true
close
Sophiecat/Shutterstock/FOTODOM

В США 53-летний местный житель был госпитализирован после того, как, по предварительным данным, его собака случайно выстрелила в него из дробовика, пишет ABC News.

Сигнал о стрельбе поступил во вторник поздно вечером. Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину на полу в сознании с огнестрельным ранением в спину. По словам пострадавшего, незадолго до происшествия он чистил дробовик и положил его на кровать. После этого одна из его собак запрыгнула на постель и случайно задела оружие, произведя выстрел.

Полиция уточнила, что в доме в момент инцидента находились только сам мужчина, его сын и еще две собаки. Парамедики доставили пострадавшего в больницу, где ему была проведена экстренная операция. Врачи сообщили, что потребуется как минимум еще одно хирургическое вмешательство. Точная степень травм пока не раскрывается. Офицеры считают произошедшее несчастным случаем, однако расследование продолжается.

Ранее в США крокодил вернулся в жилой район и утащил в воду домашнего пса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами