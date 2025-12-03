Сотрудница тюрьмы попала под суд за сексуальную связь с заключенным

В Великобритании 19-летнюю надзирательницу тюрьмы судят за роман с заключенным

Надзирательница британской тюрьмы вступила в интимную связь с заключенным и поплатилась. Об этом сообщает Metro.

Cотрудница тюрьмы категории C в Нортгемптоншире, 19-летняя Алисия Новас, встречалась с 30-летним заключенным Декланом Уинклессом с августа 2024 года по март 2025-го.

Известно, что у пары были сексуальные отношения. Девушка знала, что совершает должностное преступление, но проносила для любовника контрабанду — каннабис и два мобильных телефона.

Новас также признала себя виновной в предоставлении своего номера телефона Уинклессу и несообщении о хранившемся у него гаджете. Впоследствии Уинклесс был переведен в другую тюрьму и признался в хранении мобильного телефона с SIM-картой без разрешения.

Сейчас бывшая надзирательница содержится под стражей. В ближайшее время суд вынесет ей приговор.

Ранее в Британии за год по ошибке выпустили на свободу сотни осужденных.