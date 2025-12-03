Пенсионерка с психическим расстройством подожгла кресло и едва не спалила общежитие

Женщина едва не спалила общежитие в Калининграде, устроив пожар в своей комнате

Пенсионерка из Калининграда едва не спалила общежитие, устроив пожар в своей комнате. Об этом стало известно «Клопс».

По данным источника, инцидент произошел в среду, 3 декабря, в одном из домов по Партизанскому переулку. Пожилая женщина, которая живет в комнате малосемейного общежития площадью 15 кв. м, подожгла собственное кресло.

Огонь быстро распространился, и о пожаре узнали соседи, которые вызвали спасателей.

«На место выехали девять человек личного состава и две единицы техники. Возгорание потушили подручными средствами. Пострадавших нет», — сообщили в региональном МЧС.

Судя по всему, у поджигательницы имеются психические отклонения. Грозит ли ей какая-либо ответственность за поджог, не уточняется.

До этого в Новосибирске собака устроила взрыв в квартире, пока хозяина не было дома. Собака случайно повернула ручки плиты, на которой ее владелец оставил баллончик дихлофоса. Он нагрелся и разгерметизировался — ударная волна выбила входную дверь и повредила стекла межкомнатной и балконной дверей. Обои и кухонный гарнитур частично обгорели. Домашний питомец не пострадал.

Ранее школьница устроила пожар в квартире, потому что родители отказались купить ей телефон.