На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка с психическим расстройством подожгла кресло и едва не спалила общежитие

Женщина едва не спалила общежитие в Калининграде, устроив пожар в своей комнате
true
true
true
close
Shutterstock/Al.geba

Пенсионерка из Калининграда едва не спалила общежитие, устроив пожар в своей комнате. Об этом стало известно «Клопс».

По данным источника, инцидент произошел в среду, 3 декабря, в одном из домов по Партизанскому переулку. Пожилая женщина, которая живет в комнате малосемейного общежития площадью 15 кв. м, подожгла собственное кресло.

Огонь быстро распространился, и о пожаре узнали соседи, которые вызвали спасателей.

«На место выехали девять человек личного состава и две единицы техники. Возгорание потушили подручными средствами. Пострадавших нет», — сообщили в региональном МЧС.

Судя по всему, у поджигательницы имеются психические отклонения. Грозит ли ей какая-либо ответственность за поджог, не уточняется.

До этого в Новосибирске собака устроила взрыв в квартире, пока хозяина не было дома. Собака случайно повернула ручки плиты, на которой ее владелец оставил баллончик дихлофоса. Он нагрелся и разгерметизировался — ударная волна выбила входную дверь и повредила стекла межкомнатной и балконной дверей. Обои и кухонный гарнитур частично обгорели. Домашний питомец не пострадал.

Ранее школьница устроила пожар в квартире, потому что родители отказались купить ей телефон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами