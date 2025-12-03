На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за ошибки в диагностике

Пациентки с раком груди пострадали от врачебной ошибки в Германии
BigmanKn/Shutterstock/FOTODOM

В Германии 34 женщины с раком груди месяцами подвергались ненадлежащему лечению. Об этом сообщает Bild.

Скандал возник в больнице Бремен-Митте, где опытный патологоанатом неверно интерпретировал опухолевые маркеры у 34 пациенток с раком груди, из-за чего им месяцами назначали слишком агрессивную химиотерапию и антитело-терапию с тяжёлыми побочками.

Сабина Хаверкамп, пострадавшая от врачебной ошибки, рассказала, что ежедневно страдала от рвоты, диареи, выпадения волос, постоянной боли и даже столкнулась с потерей голоса, а потом узнала, что выбранный метод лечения ей ни в коем случае нельзя было назначать.

Ошибка вскрылась, когда гинеколог заметил, что опухоли у двух пациенток совершенно не реагировали на агрессивное лечение, и медикам пришлось перепроверить более 500 результатов образцов.

Врач, допустивший ошибку, был отстранен от работы, а в больнице ввели «принцип четырех глаз» и более строгий контроль. Эта же проблема коснулась и двух других медицинских учреждений в городе.

«Мы потрясены и глубоко сожалеем об этом», — заявили в местной ассоциации больниц.

Ранее россиянка потеряла ребенка на 38-й неделе беременности из-за ошибки дежурного врача.

