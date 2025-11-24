На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка потеряла ребенка на 38-й неделе беременности из-за ошибки дежурного врача

В Карелии врач отправил беременную домой, хотя требовались срочные роды
В Карелии врач отправил беременную на 38-й неделе домой, несмотря на направление на срочную госпитализацию. Женщина потеряла ребенка. Об этом она рассказала изданию «Daily Карелия».

Алина Кучевенкова из Кондопожского района ждала третьего ребенка, но на 12 неделе врачи поставили риск преэклампсии — осложнение, которое характеризуется повышением давления. В некоторых случаях врачи предлагают беременным с таким диагнозом сделать кесарево, чтобы сохранить ребенку жизнь.

25 сентября, когда Алина находилась на 38-й неделе, врач из Кондопоги выдал направление в Республиканский перинатальный центр Петрозаводска. Женщине требовались немедленные роды, но дежурный врач просто отправил ее обратно домой, объяснив отказ в госпитализации тем, что «мест нет» и «родзалы заняты». В центре беременной рекомендовали пить таблетки от давления и заявили, что риск отсутствует.

Через несколько часов ребенок перестал шевелиться, а наутро уже не подавал признаков жизни. Заведующая отделением была возмущена, узнав, что накануне Алину отправили домой. Позже выяснилось, что ребенок был полностью здоров, но не выжил из-за гипоксии, связанной с гипертоническими осложнениями матери.

В Минздраве Карелии признали, что младенца можно было спасти, но в приемно-диагностическом отделении была «неверно определена акушерская тактика». Тем не менее СК отказал семье Алины в возбуждении уголовного дела. Сама женщина намерена добиться увольнения тех врачей, что не позволили родиться ее ребенку.

Ранее калининградка, потерявшая при родах двойню, потребовала у перинатального центра 20 млн рублей.

