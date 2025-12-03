Вице-мэру Нижнего Новгорода продлили срок задержания

Вице-мэру Нижнего Новгорода Сергею Егорову продлили срок задержания на 72 часа. Такое решение вынес Московский районный суд, сообщает РИА Новости.

«Суд постановил… в отношении Егорова Сергея Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), продлить срок задержания на 72 часа — до 5 декабря 2025 года», — приводит агентство слова судьи Оксаны Муратовой.

Она также заявила, что заседание суда по избранию чиновнику меры пресечения пройдет в пятницу.

3 декабря в Следственном комитете России сообщили о задержании Егорова по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с февраля по август вице-мэр получил через посредника взятку в большом размере. За эти деньги он, как утверждается, собирался оказать содействие в организации незаконной коммерческой деятельности в регионе. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В конце августа Егоров занял пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, сменив на этой должности Илью Штокмана, который ушел на СВО осенью 2022 года. Штокман был задержан 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 млн руб. от строительной компании за содействие в заключении контрактов. В настоящее время Штокман находится в СИЗО.

Ранее суд приговорил экс-заместителя губернатора Ростовской области к 13 годам лишения свободы.