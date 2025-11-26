В Тюмени спасли пенсионера, который по ошибке закапал в глаза медицинский спирт

В Тюмени врачи сохранили зрение мужчине, который по обе закапал в глаз медицинский спирт. Об этом сообщили в городской станции скорой медицинской помощи.

Недавно 76-летний мужчина случайно закапал себе в правый глаз 96% этиловый спирт, перепутав флаконы с лекарственными каплями. После этого он промыл глаз проточной водой, одна боль не утихала.

Скорая помощь прибыла к дому пенсионера за 11 минут. Медики диагностировали химический ожог глаза с гиперемией и частичным отслоением конъюнктивы. Пострадавшему наложили повязку и госпитализировали.

В больнице мужчина получил необходимую помощь, после чего его состояние стабилизировалось, и его отпустили домой.

