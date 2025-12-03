Подозреваемого в получении взятки нижегородского вице-мэра доставили в суд

Вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова доставили в Московский районный суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщает РИА Новости.

3 декабря в Следственном комитете сообщили о задержании Егорова по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с февраля по август вице-мэр получил через посредника взятку в большом размере. За эти деньги он, как утверждается, собирался оказать содействие в организации незаконной коммерческой деятельности в регионе. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В конце августа Егоров занял пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, сменив на этой должности Илью Штокмана, который ушел на службу в СВО осенью 2022 года. Штокман был задержан 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 млн руб. от строительной компании за содействие в заключении контрактов. В настоящее время Штокман находится в СИЗО.

Ранее экс-замглавы администрации Луганска приговорили к семи годам лишения свободы за взятку.