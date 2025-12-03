На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как растопить засахарившийся мед

Ученый Сокольский: спасти засахарившийся мед можно с помощью водяной бани
Marina Tachinska/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые пробуют восстановить засахарившийся мед с помощью нагревания до температуры выше 40-45°C, но этот метод лишает продукт полезных свойств и может привести к образованию в нем вредных веществ. «Оживить» такой мед можно с помощью водяной бани с контролем температуры. Об этом aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский.

По словам специалиста, этот способ является самым безопасным. Необходимо поставить банку меда в кастрюлю с водой, температура которой будет не выше 45°C, и постепенно подливать туда горячую воду, периодически перемешивая продукт, пока образовавшиеся кристаллы полностью не растворятся.

«Современный способ — использовать функцию «подогрев» на мультиварке или йогуртнице, выставив нужную температуру», — добавил Сокольский.

Эксперт предупредил, что нельзя пытаться распустить засахарившийся мед на плите или с помощью кипятка. Он объяснил, что такие способы не только лишат продукт полезных свойств, но и повысят содержание оксиметилфурфурола (ОМФ) — нежелательного токсичного соединения.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого предупредила, что чрезмерное потребление меда грозит развитием сахарного диабета и заболеваний сердца. По ее словам, здоровые люди могут есть около одной-двух чайных ложек продукта в день.

Ранее врачи рассказали о пользе меда для кожи и иммунитета.

