Мужчина занялся сексом с 85-летней пенсионеркой из Тулы и забил ее кулаками

В Туле мужчина жестоко избил 85-летнюю женщину после интимного свидания
Следственное управление СК РФ по Тульской области

Россиянин забил кулаками пенсионерку из Тулы после интимного свидания. Подозреваемого арестовали, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области.

По версии следствия, этой осенью 33-летний житель Читинской области приехал в Тулу и познакомился через приложение для знакомств с 85-летней местной жительницей.

Мужчина пришел к пенсионерке домой, где, как пишет издание Myslo, занялся с ней сексом по обоюдному согласию. Затем пара стала распивать спиртное и поссорилась. Гость жестоко избил пожилую женщину, полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью.

После инцидента возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд учел данные о личности подозреваемого и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Ранее 16-летний подросток из Краснодарского края зарубил бабушку топором.

