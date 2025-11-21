Российский подросток забил топором бабушку

В Туапсинском районе 16-летний подросток обвиняется в жестокой расправе над бабушкой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, инцидент произошел 18 ноября в одном из частных домов поселка Южный. Обвиняемый и его 58-летняя бабушка поссорились, после чего юноша взял топор и несколько раз ударил им родственницу по голове.

«Совершив противоправные действия, обвиняемый, желая скрыть содеянное, замыл следы крови на орудии преступления, спрятал топор и скрылся с места происшествия», — уточнили в ведомстве.

Спасти женщину не удалось. Молодого человека задержали, он показал, куда спрятал топор.

Решением суда подросток взят под стражу. Ему назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее в Челябинской области сын жестоко расправился с отцом при помощи кувалды.