В Тюмени подросток сбил перебегавшего дорогу школьника, и это попало на видео

112: в Тюмени мальчик попал под машину с подростком без прав за рулем

Подросток из Тюмени спровоцировал аварию с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, восьмилетний мальчик решил перебежать дорогу в неположенном месте. На кадрах с места инцидента заметно, как школьник попытался перебежать дорогу прямо перед автомобилем, но был сбит. При этом еще несколько человек стояли около места, откуда стартовал мальчик, но ничего не сделали.

Позже выяснилось, что за рулем машины был молодой человек, у которого не было прав.

Мальчику понадобилась помощь медиков, информация о его состоянии не уточняется.

По словам местных жителей, школьники нередко переходят дорогу в этом месте. Тюменцы несколько раз обращались в профильные органы с просьбой разобраться, но на ситуацию это не повлияло.

До этого в Подмосковье пешеход решил перебежать дорогу, но резко врезался в автомобиль. В результате пострадавший отлетел в сторону.

Ранее в Подмосковье подросток без прав сбил двух детей на «зебре».