Психолог назвал три базовых правила осознанного шопинга

Для грамотного шоппинга нужно обязательно определить сумму, составить список покупок по категориям и выделить бюджет «на радость». Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дал психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анатолий Вереургин.

«Первое правило успешного шопинга — определить сумму, которую вы готовы потратить на распродажах. Второе правило — составить список покупок, разделив его на несколько категорий. В первую категорию товаров нужно отнести важные вещи, например, зимнюю куртку; во вторую — то, что может улучшить качество жизни, например, хорошие наушники для работы; в третью — то, без чего можно обойтись. Расходовать финансы на последнюю категорию можно после закрытия списка первой и второй категории и только в пределах оставшегося бюджета. Подход к составлению списка должен быть основательным и продуманным, так как это главный защитный барьер от импульсивных покупок. Третье правило — выделить бюджет «на радость», то есть определить сумму на спонтанные покупки. Такие запланированные траты позволят порадовать себя приятными приобретениями и при этом избежать чувства вины», — отметил Вереургин.

Эксперт также рассказал, какие товары стали самыми популярными у россиян в канун «Черной пятницы».

«Согласно статистике сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер», в этом году лидируют товары для животных, предметы гигиены и кухонные принадлежности. В ТОП-5 также вошли бытовая химия и товары для дома. В числе самых дорогих покупок оказались техника и электроника — смартфоны, ноутбуки и стиральные машины», — сообщил Вереургин.

