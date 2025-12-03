На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, на что россияне тратятся спонтанно

Более 50% опрошенных россиян спонтанно покупают сладости для поднятия настроения
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего незапланированные покупки россиян связаны с попыткой улучшить эмоциональное состояние. 51% опрошенных признались, что регулярно покупают сладости для поднятия настроения. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»).

32% участников исследования назвали такими покупками морепродукты, по 24% — алкоголь и выпечку, 21% — экзотические фрукты.

Отдельным направлением незапланированных расходов стала готовая еда из кулинарии супермаркетов. Для 29% респондентов такие блюда стали постоянной статьей расходов — они время от времени берут их для разнообразия. Еще 11% опрошенных покупают готовую еду несколько раз в неделю, что заметно увеличивает ежемесячные траты.

Чтобы компенсировать незапланированные траты, 59% опрошенных активно используют программы лояльности и кешбэк-сервисы. Чаще всего россияне хотят получать кешбэк при покупке молочных продуктов (63%), мяса и рыбы (62%), а также кофе и чая (57%).

В то же время расходы на кофе с собой у россиян включены в бюджет. 24% респондентов заранее закладывают в расходы покупку кофе навынос несколько раз в неделю. Для 5% участников опроса такие покупки стали почти ежедневными и воспринимаются как существенная часть бюджета.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее диетолог назвала продукты, которые можно заранее купить к Новому году.

