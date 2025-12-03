Россиян предупредили о последствиях предновогодних диет

Строгая диета перед Новым годом может привести к опасному срыву за праздничным столом и во время каникул. Об этом предупредила главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Кроме того, ограничения в питании могут негативно сказаться на иммунитете, отметила специалист.

«Строительным материалом для антител, которые борются с вирусами, являются белки. Их источники — мясо, молочные продукты, яйца, рыба, а также бобовые, орехи и злаки. Кроме того, для работы клеток иммунной системы необходимы жиры, а также пробиотики, витамины и микроэлементы», — подчеркнула Пичугина.

Она также напомнила, что сократить количество потребляемых калорий можно и без вреда для здоровья. Достаточно отказаться от сладких газировок, не жарить мясо, птицу или рыбу, а запекать в духовке, салаты заправлять не майонезом, а, например, нежирным йогуртом.

Главный врач клиники эстетической медицины Elevans Елена Ильчук до этого говорила, что подготовку кожи лица к праздникам необходимо начинать заранее, а не пытаться в канун Нового года сделать все процедуры за раз. В стремлении к безупречной внешности в кратчайшие сроки, вместо сияющего образа можно получить отечность и синяки, предупредила эксперт.

Ранее психолог объяснил, почему россияне сталкиваются с выгоранием перед Новым годом.