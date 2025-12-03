На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о последствиях предновогодних диет

Диетолог Пичугина: диета перед Новым годом может негативно повлиять на иммунитет
true
true
true
close
Freepik.com

Строгая диета перед Новым годом может привести к опасному срыву за праздничным столом и во время каникул. Об этом предупредила главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Кроме того, ограничения в питании могут негативно сказаться на иммунитете, отметила специалист.

«Строительным материалом для антител, которые борются с вирусами, являются белки. Их источники — мясо, молочные продукты, яйца, рыба, а также бобовые, орехи и злаки. Кроме того, для работы клеток иммунной системы необходимы жиры, а также пробиотики, витамины и микроэлементы», — подчеркнула Пичугина.

Она также напомнила, что сократить количество потребляемых калорий можно и без вреда для здоровья. Достаточно отказаться от сладких газировок, не жарить мясо, птицу или рыбу, а запекать в духовке, салаты заправлять не майонезом, а, например, нежирным йогуртом.

Главный врач клиники эстетической медицины Elevans Елена Ильчук до этого говорила, что подготовку кожи лица к праздникам необходимо начинать заранее, а не пытаться в канун Нового года сделать все процедуры за раз. В стремлении к безупречной внешности в кратчайшие сроки, вместо сияющего образа можно получить отечность и синяки, предупредила эксперт.

Ранее психолог объяснил, почему россияне сталкиваются с выгоранием перед Новым годом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами