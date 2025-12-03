На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Косметолог рассказала, как правильно заботиться о лице перед Новым годом

Врач Ильчук: сложные косметологические процедуры стоит делать в начале декабря
Shutterstock

Чтобы в Новый год лицо выглядело безупречно, подготовку необходимо начинать заранее, а не пытаться в канун праздников сделать все процедуры за раз. Такой совет в интервью РИАМО дала главный врач клиники эстетической медицины Elevans Елена Ильчук. В стремлении к безупречной внешности в кратчайшие сроки, вместо сияющего образа можно получить отечность и синяки, предупредила специалист.

Нити, интенсивные шлифовки и «генеральное омоложение» она посоветовала делать за месяц до Нового года и ранее, чтобы ткани успели прийти в норму. Ботулинотерапия, курсы увлажнения и аппаратные методики — за две недели. Легкие уходовые процедуры, такие как чистка лица или SMAS-лифтинг, — за неделю-полторы. В последние сутки, по ее словам, стоит ограничиться домашним уходом и отдыхом.

«Самое разумное, что можно сделать в декабре, — не пытаться за один визит отменить возраст и усталость, а честно обсудить с врачом, что реально улучшит состояние кожи к конкретной дате, а что лучше отложить», — резюмировала врач.

До этого Ильчук говорила, что неверно выстроенный уход за кожей способен не только усугубить дискомфорт, но и привести к обострению хронических заболеваний, таких как розацеа. По ее словам, основная причина зимнего дискомфорта кроется в повреждении защитного липидного барьера эпидермиса, главная функция которого — удерживать влагу. Эксперт рекомендует пересмотреть состав косметики, сделав акцент на средствах с мощными увлажняющими и защитными компонентами.

Ранее врач объяснила, как правильно использовать кислоты в уходе за кожей зимой.

