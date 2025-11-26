Австралийка попыталась спрятать наркотики в заднем проходе таксы и попала в суд

В Австралии женщина попыталась спрятать наркотики внутри своей собаки, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел, когда полиция обратила внимание на автомобиль Триши Наусседат, выезжавший с парковки торгового центра. По данным следствия, женщина достала пакет из бюстгальтера после того, как офицеры сообщили о намерении обыскать машину, а затем попыталась вставить его в анальное отверстие собаки.

Женщине предъявили обвинения в отказе от медицинского освидетельствования и хранении запрещенного вещества. Судья Эндрю Моган назначил ей штраф в размере $1750 долларов за причинение животному «ненужных страданий», а также обязал выплатить $20 238 долларов судебных издержек.

Собака была изъята зоозащитниками после подачи полицией заявления о жестоком обращении. Сейчас такса полностью восстановилась и живет в новой семье.

При этом суд отклонил просьбу активистов о двухлетнем запрете на владение животными, и Наусседат уже обзавелась новой таксой по кличке Рокси.

Ранее пропавшая собака была найдена спустя три месяца в 1500 км от дома.