Появились подробности дела о заживо сожженном в Вене сыне заммэра Харькова

Национальная полиция Украины в беседе с «РБК-Украиной» подтвердила задержание двух человек, которые могут быть причастны к убийству сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина в Вене.

По предварительной информации, потерпевшего могли избить, после чего поместили в автомобиль и сожгли заживо. Полиция Австрии квалифицирует этот инцидент как насильственную смерть.

Как сообщил один из источников украинского издания «Страна.ua», причина убийства может иметь финансовый характер. После гибели сына Кузьмина на двух криптокошельках, связанных с ним, обнаружили нулевые балансы. По одной из версий, речь может идти о долге, который молодой человек не смог погасить.

29 ноября в Вене нашли сгоревший автомобиль с телом 21-летнего юноши. Позже СМИ выяснили, что убитым оказался сын заммэра Харькова 21-летний Данила Кузьмин. На сайте МВД Украины появилась карточка о розыске сына Сергея Кузьмина, где указано, что Данила пропал 25 ноября в Вене.

По данным издания Salzburg24, двое подозреваемых в поджоге Данилы Кузьмина являются украинцами. Они не будут экстрадированы из Австрии. При этом австрийским судебным органам будет предложено передать уголовное производство на Украину.

Ранее в Германии убили украинского дальнобойщика из-за спора о Путине.