В Испании ликвидировали наркокартель, ввозивший кокаин через мадридский аэропорт

Испанские правоохранительные органы ликвидировали преступную группировку, занимавшуюся поставками кокаина через международный аэропорт Мадрид-Барахас. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на данные полиции.

В ходе масштабной операции, продолжавшейся с 2022 года, были задержаны 16 человек, включая лидера сети - гражданина Албании, находившегося в международном розыске по делу о торговле людьми. Среди задержанных - сотрудники компаний, работавших в аэропорту и имевших доступ в закрытые зоны терминалов, которые выносили наркотики под видом пассажиров.

Преступникам инкриминируют создание преступной организации, наркоторговлю, отмывание денег и незаконное хранение оружия. Следствие установило, что часть доходов от продажи наркотиков переводилась в ОАЭ, где организовывались фиктивные компании для легализации преступных доходов.

Летом текущего года испанские правоохранительные органы ликвидировали в Мадриде одну из самых опасных и жестоких молодежных банд страны. Речь идет о банде «4 Chorros», которая, в свою очередь, является частью группировки Dominican Don't Play (DDP). Бандиты проживали в столичном районе Карабанчель и действовали на территории автономного сообщества Мадрид.

Ранее баскетболиста задержали в аэропорту с марихуаной.