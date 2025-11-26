Эксперт развеяла миф, который мешает уложить ребенка спать

Распространенное мнение о том, что повышенная активность вечером поможет ребенку быстрее уснуть, ошибочное. Об этом в разговоре с kp.ru предупредила руководитель и основатель Центра детского сна и развития baby-sleep.ru, член Международной ассоциации профессиональных консультантов по сну (APSC) Елена Мурадова.

По словам эксперта, чем сильнее перевозбуждена нервная система ребенка, тем сложнее будет уложить его спать.

«Даже если он уснет, из-за нервного напряжения может проснуться слишком рано. Из-за коротких дневных снов к вечеру накапливается переутомление — и под угрозой сон ночью», — отметила Мурадова.

Специалист посоветовала родителям избегать активных игр с ребенком перед сном, а также не использовать в это время гаджеты и телевизор, выключив их не менее чем за час до укладывания. Она добавила, что длительный плач также усиливает перевозбуждение малыша. При этом есть риск, что у ребенка начнется истерика, из-за которой он окончательно откажется засыпать.

Эксперт порекомендовала перед отходом ко сну создавать спокойную атмосферу. Приглушенный свет и тихие разговоры помогут ребенку расслабиться и спать спокойнее, поделилась Мурадова.

Медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ксения Дементьева до этого рассказала, что быстрее уложить ребенка спать помогут вечерние ритуалы, такие как прием ванны или чтение книги. Она также посоветовала создавать для детей безопасную и спокойную обстановку перед сном.

