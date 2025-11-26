На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт развеяла миф, который мешает уложить ребенка спать

Эксперт Мурадова: перевозбужденная нервная система мешает ребенку заснуть
true
true
true
close
Shutterstock

Распространенное мнение о том, что повышенная активность вечером поможет ребенку быстрее уснуть, ошибочное. Об этом в разговоре с kp.ru предупредила руководитель и основатель Центра детского сна и развития baby-sleep.ru, член Международной ассоциации профессиональных консультантов по сну (APSC) Елена Мурадова.

По словам эксперта, чем сильнее перевозбуждена нервная система ребенка, тем сложнее будет уложить его спать.

«Даже если он уснет, из-за нервного напряжения может проснуться слишком рано. Из-за коротких дневных снов к вечеру накапливается переутомление — и под угрозой сон ночью», — отметила Мурадова.

Специалист посоветовала родителям избегать активных игр с ребенком перед сном, а также не использовать в это время гаджеты и телевизор, выключив их не менее чем за час до укладывания. Она добавила, что длительный плач также усиливает перевозбуждение малыша. При этом есть риск, что у ребенка начнется истерика, из-за которой он окончательно откажется засыпать.

Эксперт порекомендовала перед отходом ко сну создавать спокойную атмосферу. Приглушенный свет и тихие разговоры помогут ребенку расслабиться и спать спокойнее, поделилась Мурадова.

Медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ксения Дементьева до этого рассказала, что быстрее уложить ребенка спать помогут вечерние ритуалы, такие как прием ванны или чтение книги. Она также посоветовала создавать для детей безопасную и спокойную обстановку перед сном.

Ранее родителям рассказали, как лучше будить детей в школу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами