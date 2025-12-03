На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала, могут ли страхи передаться детям по наследству от родителей

Психолог Абравитова: дети могут унаследовать страхи своих родителей
l31/Global Look Press

Дети могут унаследовать любые страхи своих родителей, даже если те пытаются их скрыть. Об этом RT рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

«Люди с активными фобиями — это невротики. И в основном вокруг них невротическое пространство. Если этот человек воспитывает детей, он передаст невротизм как на генетическом уровне, так и транслируя свое поведение», — объяснила специалист.

По ее словам, дети впитывают подобное поведение своих родителей, поэтому с большой вероятностью могут унаследовать и страхи. Например, если у человека есть аэрофобия, но во время полета он пытается сделать вид, что не боится, его истинные чувства могут выдать микромимика и другие действия. Психолог объяснила, что все это дети считывают на бессознательном уровне.

Если же родитель не хочет передать ребенку собственные страхи, то ему необходимо от них избавиться. Для этого эксперт посоветовала обратиться к специалисту.

Врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета Владимир Парфенов до этого объяснил в беседе с «Газетой.Ru», что тики чаще всего возникают у детей без явной причины и проходят сами собой. Однако иногда их может спровоцировать стресс, например, из-за развода родителей.

Ранее психолог объяснила, как защитить детей от травли в интернете.

