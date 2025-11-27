Психолог назвала восемь признаков мошеннического поведения на сайте знакомств

Мошенники в сфере знакомств — это не просто аферисты, это зачастую тонкие манипуляторы, которые играют на желании быть любимыми, понятыми и нужными. Отличить мошенника от обычного пользователя можно по восьми признакам, один из них — слишком хорошие фотографии, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Первый признак — стремительная идеализация и интенсивность. Мошенник буквально с первых дней общения осыпает вас комплиментами, говорит о судьбе, о редкой связи между вами. В реальной жизни доверительные и глубокие отношения требуют времени для формирования, здесь же они возникают словно по волшебству. Это делается для быстрого установления эмоционального контроля», — объяснила психолог.

Второй признак — отказ от видеосвязи или личной встречи. Настоящий человек, заинтересованный в отношениях, будет стремиться к более тесному и визуальному контакту.

«Третий признак — неправдоподобно идеальный образ. Его анкета и рассказы о себе часто напоминают сценарий романтического фильма, а фотографии, как правило, слишком профессиональные, будто взяты из стоков. Внимательно проверяйте фотографии через поиск по картинкам — это простой и эффективный способ выявить воровство чужих изображений», — рассказала специалист.

Четвертый признак — изоляция. Мошенник может намекать, что ваши друзья или родные вас не понимают в отличие от него самого. Это классический прием манипуляторов, направленный на ослабление внешней поддержки и системы «трезвой» оценки происходящего. Пятый признак — сложная, драматическая история жизни.

«В его повествовании постоянно случаются кризисы: финансовые трудности, проблемы со здоровьем у него или у близкого родственника, несправедливость начальства. Эти истории всегда призваны вызвать у вас сострадание и желание помочь, подводя к следующему, главному признаку — просьбы о денежных средствах. Сначала это могут быть небольшие суммы «на билет», чтобы приехать к вам, потом — на лечение, на срочный штраф, на операцию для родственника», — отметила психолог.

Есть еще два признака, которые могут выдать мошенника. Это несоответствия в деталях биографии, давление и чувство вины. Если вы задаете неудобные вопросы или отказываете в просьбе (особенно финансовой), в ваш адрес сразу же летят упреки.

«Знакомство в интернете стало нормой и многие находят так спутника жизни. Виртуальное знакомство перерастает в чувство и партнерство. Однако как в реальной жизни нельзя строить брак с первым встречным, так и виртуальные отношения нужно тщательно проверять. За аватаром влюбленного может скрываться ловкий любитель поживиться на стремлении любить и быть любимыми», — заключила специалист.

Ранее NASA вместе с российскими учеными создали нейросеть для поиска экзопланет.