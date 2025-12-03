На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура хочет изъять имущество замглавы Ленинского района Подмосковья

У экс-замглавы Ленинского округа Подмосковья Гравина хотят изъять 174 млн рублей
true
true
true
close
Shutterstock

Прокуратура хочет обратить в доход государства имущество бывшего заместителя главы администрации Ленинского городского округа Московской области Альберта Гравина на сумму порядка 174 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города Москвы в Telegram-канале.

В отношении мужчины прокуратурой был возбужден антикоррупционный иск, который рассматривал Кузьминский районный суд столицы.

«В иске указано, что в 2019-2023 гг. Гравиным А.А. на своих родственников зарегистрировано имущество общей стоимостью не менее 174 млн рублей, что не соответствует сведениям об их доходах», — говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что до назначения Гравина на руководящий пост ни у него, ни у его родственников не было значительного количества дорогостоящего имущества, включая премиальные автомобили. По информации надзорного ведомства, данные о соответствующий накоплениях также отсутствовали.

В связи с этим прокуратура попросила суд обратить имущество Гравина в Москве, Московской области, Республике Крым, а также автомобили и денежные средства в доход РФ.

В конце ноября сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал заместителя главы Ленинского городского округа Подмосковья по делу о получении взятки.

Ранее сообщалось, что Тимур Иванов примет участие в заседании по делу об изъятии имущества.

