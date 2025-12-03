На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тимур Иванов примет участие в заседании по делу об изъятии имущества

ТАСС: Тимуру Иванову разрешили участие в рассмотрении иска ГП по видеосвязи
Илья Питалев/РИА Новости

Пресненский суд Москвы разрешил личное участие бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову по видеосвязи из СИЗО в рамках рассмотрения иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны общей стоимостью 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Из-за просьбы заключенного присутствовать на заседании рассмотрение дела отложили до 5 декабря для организации видеоконференции из СИЗО.

«Отложить заседание на 5 декабря, 10:00 мск», — заявила судья.

Никто не выступал против участия Иванова в заседании по видеосвязи из СИЗО, включая представителя Генпрокуратуры РФ. Соответствующее ходатайство подал адвокат бывшего замминистра обороны Александр Марченко.

До этого Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом Иванова и начал процедуру реализации его имущества. В суде сочли обоснованными требования ПСБ и включили в реестр требований кредиторов Иванова требования банка в общем размере около 228 млн рублей, из которых 175 млн — основной долг по кредиту.

В конце сентября сообщалось, что Тимура Иванова проверяют на причастность к хищениям средств Минобороны РФ при строительстве объектов по госконтрактам.

Ранее стало известно, что Тимур Иванов готов передать государству усадьбу в Тверской области.

