Суд арестовал замглавы Ленинского района Подмосковья по делу о коррупции

Тверской суд Москвы арестовал заместителя главы Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина по делу о получении взятки, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гравина Альберта Александровича», — сказали в суде.

Поясняется, что Гравин обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), его арестовали до 22 января 2024 года.

24 ноября были задержаны глава Ленинского городского округа Московской области Алексей Спасский и его бывший заместитель Альберт Гравин. Последнего, по информации канала 112, подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей. По данным Mash, благодаря его посредничеству в области построили многоэтажки, которые теперь мешают работе ПВО.

Ранее в Петербурге задержали высокопоставленного начальника МВД.