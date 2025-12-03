В России более чем в четыре раза выросло число вакансий на одного безработного

Голикова: число вакансий на одного безработного в РФ выросло с шести до 25

Количество вакансий, которые приходятся на одного безработного жителя России, за последние годы увеличилось более чем в четыре раза — с шести до 25 предложений. Об этом в ходе пленарной сессии Всероссийского кадрового форума заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«За последние годы с учетом отраслевого перетока кадров количество вакансий на одного безработного с релевантным опытом выросло с шести до более чем 25 по отдельным рабочим специальностям», — сказала заместитель председателя правительства РФ.

По ее словам, число вакансий на одного оператора или водителя-машиниста специальной техники выросло с трех до семи. На этом фоне заработные платы в соответствующей отрасли увеличились в два–три раза, подчеркнула Голикова.

Также вице-премьер рассказала, что в настоящее время в России наблюдается максимальный уровень занятости трудоспособного населения. Как она отметила, за последние пять лет доля занятых в стране выросла на 4 млн человек, а с 2022 года — на 2,6 млн человек. При этом безработными остаются 1,6 млн жителей, что соответствует имеющемуся числу вакансий.

Ранее экономист перечислила плюсы и минусы двухдневной рабочей недели.