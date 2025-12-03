На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России более чем в четыре раза выросло число вакансий на одного безработного

Голикова: число вакансий на одного безработного в РФ выросло с шести до 25
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Количество вакансий, которые приходятся на одного безработного жителя России, за последние годы увеличилось более чем в четыре раза — с шести до 25 предложений. Об этом в ходе пленарной сессии Всероссийского кадрового форума заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«За последние годы с учетом отраслевого перетока кадров количество вакансий на одного безработного с релевантным опытом выросло с шести до более чем 25 по отдельным рабочим специальностям», — сказала заместитель председателя правительства РФ.

По ее словам, число вакансий на одного оператора или водителя-машиниста специальной техники выросло с трех до семи. На этом фоне заработные платы в соответствующей отрасли увеличились в два–три раза, подчеркнула Голикова.

Также вице-премьер рассказала, что в настоящее время в России наблюдается максимальный уровень занятости трудоспособного населения. Как она отметила, за последние пять лет доля занятых в стране выросла на 4 млн человек, а с 2022 года — на 2,6 млн человек. При этом безработными остаются 1,6 млн жителей, что соответствует имеющемуся числу вакансий.

Ранее экономист перечислила плюсы и минусы двухдневной рабочей недели.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами