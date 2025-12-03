В России зафиксирован рекордный уровень занятости среди трудоспособного населения

На текущий момент в России сложился максимальный уровень трудоспособного населения. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всероссийском кадровом форуме, передает ТАСС.

Так, за пять лет доля занятых в России увеличилась на 4 млн человек, а с 2022 года — на 2,6 млн человек.

По словам Голиковой, отмечается существенный рост численности молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, а максимальный уровень занятости трудоспособного населения составил 61,4%.

Безработными, по данным вице-премьера, сейчас остаются 1,6 млн человек, что соответствует числу вакансий.

Голикова отметила, что Россия входит в топ-5 стран «глобальной двадцатки», у которых отмечается самый низкий уровень безработицы. По итогам 2024 года он составлял 2,5%, а на декабрь 2025 года уровень безработицы опустился до 2,2%. Вице-премьер добавила, что в настоящее время в стране занято 74,6 млн граждан.

8 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что с 1 февраля 2026 года пособие по безработице в России будет проиндексировано с учетом инфляции на 6,8%.

По его словам, максимальный размер выплаты составит около 16 тысяч рублей.

Министр уточнил, что в некоторых регионах пособие может быть выше из-за применения северных коэффициентов. В 2025 году пособие уже индексировалось на 9,5%, и тогда его максимальный размер превысил 15 тысяч рублей.

