Названы плюсы и минусы двухдневной рабочей недели

Экономист Байгузина: двухдневная рабочая неделя улучшит качество жизни людей
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

В случае перехода россиян на двухдневную рабочую неделю их качество жизни может улучшиться: произойдет выравнивание баланса между работой и личной жизнью, что повысит общее благополучие граждан, сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Института международных экономических связей Люза Байгузина. Так она прокомментировала прогноз Билла Гейтса.

По мнению Билла Гейтса, к 2034 году людям может понадобиться работать всего по два дня в неделю. Остальное за них будут делать нейросети, которые вытеснят человека из большинства профессий. Обществу же придется заново отвечать на вопрос, какая роль останется за людьми в новой системе труда.

«Второй плюс — повышение производительности труда: автоматизация рутинных задач может позволить сотрудникам сосредоточиться на более творческих и стратегических аспектах работы. С появлением технологий возникнут новые направления деятельности, востребованные на рынке труда. Среди минусов можно выделить замещение многих профессий нейросетями. Это может привести к массовой безработице россиян, особенно в традиционных отраслях», — отметила Байгузина.

По ее словам, такой сценарий создаст социальное напряжение и потребует адаптации системы социальной помощи. Эксперт добавила, что доступ к новым технологиям может оказаться неравномерно распределенным, что приведет к увеличению разрыва между разными слоями общества. По словам экономиста, в условиях быстрого изменения технологий может возникнуть проблема устаревания профессиональных навыков, что потребует постоянного обучения и переквалификации.

По мнению Байгузиной, вероятность внедрения такого графика работы и активной автоматизации в России можно оценить как среднюю: с одной стороны, Россия активно развивается в области технологий и старается не отставать от мировых трендов, включая внедрение искусственного интеллекта и автоматизацию. Однако, с другой стороны, уровень цифровизации и доступ к новым технологиям могут варьироваться между регионами и отраслями, что может замедлить этот процесс, заключила экономист.

Ранее россиянам рассказали, какие трансформации тела ждут их в будущем.

