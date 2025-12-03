На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это уже беспредел»: в команде Долиной высказались о попытках ее «отменить»

Концертный директор Долиной призвал россиян не устраивать беспредел и самосуд
Максим Блинов/РИА Новости

Скандал с продажей и возвращением квартиры стал тяжелым испытанием для певицы Ларисы Долиной, особенно трудно ей приходится в эмоциональном плане, заявил концертный директор артистки Сергей Пудовкин. В беседе с 360.ru он опроверг попытки ее «отменить», а также призвал россиян не устраивать самосуд над звездой.

«Люди реагируют по-разному. Безусловно, справедливость нужна для всех. Но устраивать самосуд и публичную охоту — это уже беспредел», — заявил Пудовкин.

По его словам, никакой «отмены» артистки не наблюдается – она продолжает выступать, зрители ее принимают благосклонно, концерты не отменяются. Поклонники благодарны певице за искреннее отношение и стараются ее поддержать, заверил представитель артистки. В то же время он согласился, что ситуация со скандалом сложилась непростая, но подчеркнул ,что она никак не помешала творческой деятельности – по-прежнему на концертах Долиной наблюдается «аншлаг».

Напомним, Ларису Долину пригласили в Госдуму на круглый стол, посвященный мошенничеству на рынке вторички. Причем спикер Думы Вячеслав Володин призвал «искать решение», а не «пиариться», а депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев считает участие певицы в обсуждении полезным, ведь она сможет рассказать, «что случилось на самом деле» и «открыть глаза» на новые факты. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что спор Лурье с Долиной рассмотрят в рамках правового поля.

