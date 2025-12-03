На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скончалась вдова нигерийского принца из Череповца

В Череповце умерла вдова принца из Нигерии, ставшая известной после шоу Малахова
Россия 1

В Череповце ушла из жизни вдова нигерийского принца Наталья Веденина, которая стала известной после ток-шоу «Малахов». Об этом сообщили в эфире телешоу, запись которой доступна на платформе «Смотрим».

«За жизнью Натальи Ведениной словно за захватывающим сериалом следила вся страна. И вот пришло ужасное известие», — сказал ведущий Андрей Малахов.

Он уточнил, что у 58-летней женщины остановилось сердце. У Ведениной был сахарный диабет.

Женщину похоронили в Череповце. На церемонии прощания присутствовали несколько десятков человек.

Веденина стала известна в 2019 году, когда в эфире шоу «Малахов» рассказала, что вышла замуж за нигерийца Пауля, который был моложе нее на 18 лет. При знакомстве он представился нигерийским принцем. Она родила от него мальчиков-близнецов Даниэля и Дэвида. Через некоторое время Пауль скоропостижно скончался. После этого к Ведениной приехал брат мужчины Майкл, который, согласно традициям семьи, должен был заботиться о ней, но вместо этого он украл ценные вещи и исчез.

