Умерла четвертая жена Михаила Ефремова

Актриса Ксения Качалина скончалась на 55-м году жизни
Галина Кмит/РИА Новости

Советская и российская актриса Ксения Качалина ушла из жизни в возрасте 54 лет. Об этом сообщил режиссер Алексей Агранович в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет», — написал продюсер.

Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. В период с 1987 по 1988 годы будущая актриса училась в Саратовской консерватории имени Собинова на актерском факультете. В 1995 году она окончила ВГИК.

Дебют в кино у Качалиной состоялся в 1991 году вместе с выходом фильма «Нелюбовь», в котором она сыграла девушку Риту. Кроме того, актриса известна по ролям в картинах «Арбитр», «Дикая любовь», «Три сестры», «Тьма», «Романовы. Венценосная семья» и других.

Помимо этого, Качалина является четвертой женой актера Михаила Ефремова. Их развод состоялся в 2004 году. В браке у актеров родилась дочь Анна-Мария Ефремова.

Ранее умерла актриса — прототип главной героини «Хроник Нарнии».

