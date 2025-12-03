На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка пытается забрать машину у участника СВО по «схеме Долиной»

Baza: женщина продала машину и по схеме Долиной требует ее назад у бойца СВО
true
true
true
close
Shutterstock

Россиянка решила вернуть себе автомобиль, который она якобы продала под действием мошенников. Об этом сообщает Baza.

Женщина по имени Елена продала автомобиль марки Kia покупателю за 850 тысяч рублей. Однако позже человек продал эту же машину участнику СВО, который ушел на фронт.

Тем временем, спустя несколько месяцев после первой сделки, Елена заявила, что стала жертвой мошенников. Неизвестные заставили ее продать не только автомобиль, но и запасные колеса.

«Елена предоставила медицинские документы о том, что не отдавала себе отчёта в поступках», – сообщается в публикации.

Женщина намерена вернуть автомобиль и уверена в том, что у нее это получится. Она пытается добиться того, чтобы самарский суд рассматривал дело без участия бойца. Сам мужчина знает о произошедшем и настаивает на том, чтобы его дождались. Соответствующего решения пытается добиться его адвокат.

Ранее в Челябинске риелтор лишился квартиры по «схеме Долиной».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами