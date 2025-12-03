Россиянка пытается забрать машину у участника СВО по «схеме Долиной»

Baza: женщина продала машину и по схеме Долиной требует ее назад у бойца СВО

Россиянка решила вернуть себе автомобиль, который она якобы продала под действием мошенников. Об этом сообщает Baza.

Женщина по имени Елена продала автомобиль марки Kia покупателю за 850 тысяч рублей. Однако позже человек продал эту же машину участнику СВО, который ушел на фронт.

Тем временем, спустя несколько месяцев после первой сделки, Елена заявила, что стала жертвой мошенников. Неизвестные заставили ее продать не только автомобиль, но и запасные колеса.

«Елена предоставила медицинские документы о том, что не отдавала себе отчёта в поступках», – сообщается в публикации.

Женщина намерена вернуть автомобиль и уверена в том, что у нее это получится. Она пытается добиться того, чтобы самарский суд рассматривал дело без участия бойца. Сам мужчина знает о произошедшем и настаивает на том, чтобы его дождались. Соответствующего решения пытается добиться его адвокат.

Ранее в Челябинске риелтор лишился квартиры по «схеме Долиной».