Россиянин обгорел, пытаясь спасти свою машину во время пожара в гараже

В Челябинской области 64-летний мужчина обгорел, пытаясь спасти свою машину при пожаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел 30 ноября в поселке Комсомольский — гараж загорелся на площади в 42 квадратных метра, огонь угрожал близлежащим зданиям, включая жилой дом и баню. В боксе хранились легковоспламеняющиеся жидкости, что затрудняло тушение. В результате пожар удалось локализовать и потушить в течение двух часов.

Во время пожара пострадал владелец гаража, который пытался спасти свой автомобиль. Мужчина получил ожоги и попал в больницу.

До этого мощный пожар в гараже с электрокарами попал на видео. В результате пострадал 58-летний мужчина. С ожогами верхних конечностей пострадавший обратился к врачам скорой медицинской помощи.

