На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин обгорел, пытаясь спасти свою машину во время пожара в гараже

В Челябинской области мужчина обгорел, спасая свою машину
true
true
true

В Челябинской области 64-летний мужчина обгорел, пытаясь спасти свою машину при пожаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел 30 ноября в поселке Комсомольский — гараж загорелся на площади в 42 квадратных метра, огонь угрожал близлежащим зданиям, включая жилой дом и баню. В боксе хранились легковоспламеняющиеся жидкости, что затрудняло тушение. В результате пожар удалось локализовать и потушить в течение двух часов.

Во время пожара пострадал владелец гаража, который пытался спасти свой автомобиль. Мужчина получил ожоги и попал в больницу.

До этого мощный пожар в гараже с электрокарами попал на видео. В результате пострадал 58-летний мужчина. С ожогами верхних конечностей пострадавший обратился к врачам скорой медицинской помощи.

Ранее в Махачкале вспыхнула крыша мебельного цеха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами