Оставленный на плите самогонный аппарат чуть не спалил квартиру в Чувашии

Telegram-канал МЧС Чувашской Республики-Чувашии

В Чувашии из-за самогонного аппарата чуть не сгорела квартира. Об этом сообщает МЧС России по региону.

Инцидент произошел 30 ноября в доме №18 на улице Строителей. На кухне двухкомнатной квартиры на шестом этаже произошло возгорание из-за оставленного на плите самогонного аппарата — 67-летний хозяин жилища сумел самостоятельно потушить огонь.

Пожар успел распространиться на площади в два квадратных метра. В результате случившегося оказались повреждены окно, потолок, стены помещения и кухонный гарнитур.

До этого в Новосибирске собака устроила взрыв в квартире, пока хозяина не было дома. Ударная волна выбила входную дверь, повреждены стекла межкомнатной и балконной дверей, а также кухонная плита. Огонь повредил обои и часть кухонного гарнитура. Питомец не пострадал — пес спрятался на балконе.

Ранее сильный пожар возник в многоэтажке на юге Москвы.

