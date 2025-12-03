Гражданин Вьетнама и Чехии Минь Хоанг Тран, воевавший на стороне Киева, признан виновным в наемничестве. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил его к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики ЛНР Елена Усачева.

В документах отмечается, что наемник прибыл на территорию Украины в мае 2025 года, где его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами и обмундированием. Мужчина прошел специальную подготовку в качестве наемника и принимал участие в боях против Вооруженных сил России на территории Донецкой народной республики. В материалах дела уточняется, что аз это он получал вознаграждение в размере от 20 тысяч до 250 тысяч украинских гривен (от 36 тысяч рублей до 457 тысяч рублей) в месяц. В августе 2025 года наемник попал в плен.

17 ноября суд приговорил гражданина Канады Мицуки Икедзо к 14 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины. По данным следствия, канадец присоединился к украинским войскам в 2022 году. Он участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также военнослужащих Вооруженных сил РФ, за что получал вознаграждение. Военного признали виновным по статье о наемничестве.

Ранее в МИД РФ узнали о планах США пополнить ряды ВСУ наемниками из Филиппин.