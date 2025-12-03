В Англии лебедь, из-за которого остановилось движение по шоссе, был спасен, пишет Independent.

Движение на шоссе в районе Нортгемптона встало из-за необычного «нарушителя» — лебедя, который бродил по четырехполосной трассе. На место происшествия оперативно прибыла команда National Highways. Сотрудники, используя специальную сумку для спасения животных, имеющуюся в их снаряжении, смогли аккуратно поймать птицу.

«Когда дороги мокрые или над асфальтом стоит дымка, лебеди иногда ошибочно принимают ее за водную поверхность и приземляются. После посадки они оказываются в шоке и растерянности», — объяснил офицер Эдриан Вудс, участвовавший в операции. — После посадки они оказываются в шоке и растерянности».

Это уже четвертый подобный случай в карьере Вудса, который семь лет работает в компании. Спасенную птицу отвезли к небольшому озеру неподалеку от шоссе, где ее благополучно отпустили на волю.

Ранее лебедь парализовал движение поездов в Шотландии.