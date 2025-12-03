На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Почти половина опрошенных россиян верят в тайные организации

ВЦИОМ: потребность россиян в конспирологии заметно ослабла
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Четверо из десяти россиян (40%) верят в существование тайных организаций, 46% – нет. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса »ВЦИОМ-Спутник», опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Согласно полученным результатам, потребность россиян в конспирологии, которая так остро ощущалась в 1990-х, заметно ослабла», — пишут аналитики.

Как показал опрос, у 85% респондентов никогда не возникало ощущения, что их поведением управляют тайные силы, тогда как в 1992 году этого чувства не испытывали 48% россиян. В настоящее время 63% респондентов уверены, что их поведением управляют воля и разум, и лишь 10% – что судьба, а 5% – что случай.

При этом в тайные организации, скрыто управляющие ходом событий в стране и в мире, верит каждый второй опрошенный (50%) из старшего поколения (рожденные с 1948 по 1967 годы). В то же время зумеры склонны скептически относиться к конспирологии и почти не верят в судьбу.

Опрос проводился с 11 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.

Ранее в интернете распространилось предсказание Мессинга о событиях в мире на 2026 год.

