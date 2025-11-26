Отца, получившего 3 млн рублей за не вернувшегося с СВО сына, заставляют вернуть выплату

С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с фронта сына

Житель Саратовской области стал фигурантом уголовного дела после мошенничества с выплатами. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, сын 56-летнего мужчины отправился в зону СВО, но не вернулся с фронта. Узнав об этом, саратовец обратился в военкомат, чтобы получить выплаты в размере более трех миллионов рублей. При этом в 2007 году мужчину лишили родительских прав.

Отец военнослужащего получил деньги и обратился в министерство труда и социальной защиты, где попытался получить пособие, но не смог, так как вмешались профильные органы.

В отношении саратовца возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве при получении выплат и покушение на мошенничество. На данный момент идет расследование.

Помимо этого, прокуратура направила в суд иск, чтобы взыскать с родителя выплаченную сумму. Имущество мужчины в качестве обеспечительной меры уже арестовали.

