В Госдуме отказались отменять закон о дискредитации армии после конца СВО

Закон о дискредитации армии не нужно отменять в случае завершения российской военной операции на Украине, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» лидер фракции в Госдуме «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, для этого нет оснований.

«Закон об ответственности за дискредитацию ВС связан не только с СВО, но и с необходимостью сохранения уважения к одному из важнейших институтов государства — ее армии. В этой связи не видим оснований для отмены такой ответственности даже после нашей неминуемой победы в СВО», — заявил депутат.

С 2022 года в российский уголовный кодекс добавили новые статьи и поправки — об ответственности за дискредитацию армии и распространении ложных сведений о ВС РФ. Эти статьи предусматривают крупные штрафы и длительные тюремные сроки.

Осенью 2025 года стало известно о «плане Трампа» по завершению конфликта в Украине, он составляет 28 пунктов. В него включены ключевые принципы урегулирования, предложенные администрацией президента США. В конце ноября план обсуждали в Женеве и во Флориде. 2 декабря спецпредставитель от США Стив Уиткофф приехал в Россию для обсуждения «плана Трампа» с президентом Владимиром Путиным, их беседа продолжалась несколько часов.

