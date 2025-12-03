На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Исследователь группы Дятлова назвал ошибку пропавших в тайге Усольцевых

Эксперт Буянов: Усольцевы в тайге могли запаниковать и действовать спонтанно
true
true
true
close
VK/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов в беседе с aif.ru рассказал об ошибке, которую могли совершить Усольцевы, которые пропали без вести в тайге в Красноярском крае.

По мнению эксперта, с семьей, скорее всего, произошел несчастный случай. Он считает, что одной из более вероятных версий является то, что они могли заблудиться и промокнуть. Буянов допустил, что супруги могли запаниковать и начать действовать спонтанно, что в условиях тайги может привести к фатальным последствиям.

«Люди в переохлажденном состоянии начинают, в том числе, совершать психологически неверные поступки», — сказал эксперт.

Он сообщил, что в подобных ситуациях крайне важно быть собранным и постараться найти ориентир и выйти к нему. Это может быть, например, река, потоки которой обычно ведут туда, где живут люди.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Выдвигались разные версии пропажи семьи, среди которых побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с дочкой могли заблудиться в лесу и замерзнуть. Альпинист Алексей Кулеш предположил, что следы Усольцевых можно будет обнаружить не раньше мая. Подробности о поисках семьи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа причина, почему пропавшую семью Усольцевых не смогли найти БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами