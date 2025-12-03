Исследователь группы Дятлова назвал ошибку пропавших в тайге Усольцевых

Автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов в беседе с aif.ru рассказал об ошибке, которую могли совершить Усольцевы, которые пропали без вести в тайге в Красноярском крае.

По мнению эксперта, с семьей, скорее всего, произошел несчастный случай. Он считает, что одной из более вероятных версий является то, что они могли заблудиться и промокнуть. Буянов допустил, что супруги могли запаниковать и начать действовать спонтанно, что в условиях тайги может привести к фатальным последствиям.

«Люди в переохлажденном состоянии начинают, в том числе, совершать психологически неверные поступки», — сказал эксперт.

Он сообщил, что в подобных ситуациях крайне важно быть собранным и постараться найти ориентир и выйти к нему. Это может быть, например, река, потоки которой обычно ведут туда, где живут люди.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Выдвигались разные версии пропажи семьи, среди которых побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с дочкой могли заблудиться в лесу и замерзнуть. Альпинист Алексей Кулеш предположил, что следы Усольцевых можно будет обнаружить не раньше мая. Подробности о поисках семьи — в материале «Газеты.Ru».

