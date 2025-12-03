Мошенники выманили у омской школьницы 12 млн рублей и рассказали об этом ее родителям

В Омске школьница отдала аферистам 12 млн рублей, пока родители были в Турции

Омская школьница стала жертвой мошенников после отъезда родителей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Пока отец и мать находились в отпуске в Турции, 17-летняя школьница и ее сестра остались под присмотром дедушки. Аферисты заявили несовершеннолетней, что ей пришла посылка с маркетплейса, чтобы получить ее она продиктовала код из сообщения.

Далее с ней связался лжесотрудник правоохранительных органов и угрожал всей семье уголовным преследованием. Чтобы избежать этого, девушка провела «обыск» в квартире. Ювелирные изделия из сейфа и деньги в валюте она отправила неизвестным. Всего подросток отдал мошенникам 12 миллионов рублей.

«Родители школьницы узнали об этой истории… от мошенников. Они написали им сообщение, цинично подчеркивая беспокойство дочери», – сообщается в публикации.

Мать пострадавшей обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

