В Москве на вокзале задержали двух курьеров за организацию незаконной миграции

Волк: двух курьеров в Москве задержали за незаконную миграцию 1000 нелегалов

В Москве полицейские задержали двух курьеров из организованной группы, легализовавшей порядка тысячи нелегалов. Кадры с места задержания опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, с 2024 года мужчины искали иностранцев, которые за определенную сумму хотели организовать свое пребывания в России. Курьеры оформляли фиктивные документы, включая уведомления о прибытии, талоны о пересечении границы, а также поддельные аттестаты, дипломы и водительские удостоверения различных стран СНГ.

«В общей сложности таким способом было организовано незаконное пребывание более 1000 приезжих, а криминальный доход превысил 1 млн рублей», — заявила Волк.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы. Курьерам предъявили обвинения и заключили под стражу.

На данный момент сотрудники правопорядка ищут организаторов криминальной схемы и незаконно легализовавшихся иностранцев.

До этого глава управления информации и общественных связей московского управления МВД Владимир Васенин заявил, что за правонарушения в столице из РФ вышлют 2,7 тыс. иностранцев. По словам чиновника, мигрантов-нарушителей выявили во время оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025».

