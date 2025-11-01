Названо число мигрантов, которых выдворят за правонарушения в Москве

За правонарушения в столице из РФ вышлют 2,7 тыс. иностранцев, сообщил глава управления информации и общественных связей московского управления МВД Владимир Васенин. Его цитирует «Интерфакс».

По словам чиновника, мигрантов-нарушителей выявили во время оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025».

«В отношении 2,7 тысячи иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, в том числе свыше 1,3 тысячи помещены в Центр временного содержания», — заявил Васенин.

Он добавил, что во время «Нелегала-2025» из страны принудительно выдворили 803 иностранцев, а 43 депортировали. Еще 6 тыс. граждан других стран запретили въезжать в Россию.

До этого стало известно, что за девять месяцев 2025 года в России произошло 3,3 тыс. ДТП с участием водителей — граждан иностранных государств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких аварий снизилось на 16%.

