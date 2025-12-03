Стало известно, почему россияне соглашаются на неполную занятость

Россияне соглашаются на неполную занятость, чтобы сохранить рабочее место, стаж и частичный доход — квалификация не позволяет оперативно найти новую работу. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты Анатолий Никитин.

По его словам, аналитики отмечают рост числа резюме россиян при сокращении количества вакансий. При этом многие, разместившие резюме, продолжают работать, а работодатели не спешат закрывать часть открытых вакансий, добавил Никитин.

«Число сотрудников, находящихся в простое, на неполном рабочем дне или под риском увольнения заметно растет. Предприятия сдвигают реализацию крупных проектов, сокращают бюджеты, оптимизируют бизнес-процессы и численность персонала. При этом наблюдается и структурная безработица: несоответствие между навыками работников и требованиями современных рабочих мест. В связи с этим сотрудникам приходится выбирать сохранение рабочего места, стажа и частичного дохода, так как квалификация не позволяет оперативно найти новую работу», — отметил экономист.

По его мнению, неполная занятость снижает уровень дохода и жизни граждан, некоторым приходится искать подработки. По прогнозу Никитина, скорее всего в следующем году тенденция роста неполной занятости в России сохранится и даже усилится.

Экономист уверен, что в текущих условиях изменить ситуацию в экономике может целенаправленная адресная государственная поддержка. Для эффективного определения приоритетов эксперт считает целесообразным использование механизма межотраслевого баланса (МОБ). В период существования СССР значительный рост был достигнут благодаря плановой экономике и, в частности, МОБ, заключил Никитин.

Ранее сообщалось, что 5 млн россиян может затронуть скрытая безработица.