В России с февраля 2026 года увеличат пособие по безработице

Министр Котяков: с февраля пособие по безработице вырастет до 16 тыс. рублей
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

С 1 февраля 2026 года пособие по безработице в России будет проиндексировано с учетом инфляции на 6,8%. Об этом заявил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, максимальный размер выплаты составит около 16 тысяч рублей.

Министр уточнил, что в некоторых регионах пособие может быть выше из-за применения северных коэффициентов. В 2025 году пособие уже индексировалось на 9,5%, и тогда его максимальный размер превысил 15 тысяч рублей.

В конце сентября Счетная палата предложила сократить лимит выплат пособий по безработице на 12 млрд рублей.

Согласно отчету, на соцвыплаты в 2025 году предусмотрено 41,6 млрд рублей. Такая сумма была выделена исходя из расчета, что среднемесячная численность безработных будет на уровне 400 тысяч человек. На данный момент этот показатель составляет около 300 тысяч, а общий объем выплат — около 14 млрд рублей.

Ранее россиянам с социальными выплатами напомнили об истекающей 1 октября особенности льгот.

